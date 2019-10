ATP Vienna – Thiem profeta in patria: Schwartzman battuto in rimonta al terzo set

Thiem si aggiudica la finale dell’ATP di Vienna: davanti al pubblico di casa il tennista austriaco supera Diego Schwartzman al terzo set

Grande gioia per il pubblico dell’ATP di Vienna che festeggia calorosamente la vittoria del proprio beniamino. Davanti ai tifosi di casa, l’austriaco Dominic Thiem si aggiudica la finale dell’Erste Bank Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.296.490 € sul veloce indoor di Vienna. Il campione austriaco, n°1 del seeding e n°5 del Mondo, ha battuto in finale l’argentino Diego Schwartzman, n°5 del tabellone e n°15 al Mondo, in tre set con il punteggio di 3-6 / 6-4 / 6-3.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE