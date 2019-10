ATP Vienna – Dominic Thiem ai quarti di finale: vittoria in rimonta su Fernando Verdasco

Dominic Thiem accede ai quarti di finale dell’ATP di Vienna: il tennista austriaco supera Fernando Verdasco al terzo set

Servono 1 ora e 49 minuti a Dominic Thiem per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Vienna. Il tennista austriaco rischia grosso sul cemento di casa, dovendo rimontare al terzo set lo spagnolo Fernando Verdasco. In svantaggio dopo il primo set conclusosi 3-6, Dominic Thiem si è imposto in rimonta vincendo i due parziali di gioco successivi con il punteggio di 6-3 / 6-2.

