ATP Vienna – Berrettini in semifinale: il tennista italiano supera Rublev al tie-break del secondo set

Matteo Berrettini accede alla semifinale dell’ATP di Vienna: il tennista italiano batte il russo Andrey Rublev al tie-break del secondo set e attende il vincitore di Thiem-Carreno Busta

Dopo 1 ora e 53 minuti di match Matteo Berrettini si mette in tasca il biglietto per la semifinale dell’ATP di Vienna. Il tennista italiano, attuale numero 11 del ranking mondiale maschile, nonché terza testa di serie del torneo austriaco, ha superato il giovane russo Andrey Rublev (numero 22 ATP). A Berrettini sono bastati due set, vinti con il punteggio di 7-5 / 7-6 (7-4). In semifinale Berrettini affronterà il vincitore della sfida fra Thiem e Carreno Busta.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE