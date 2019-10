ATP Vienna – Berrettini di rimonta: Edmund sconfitto al terzo set

Matteo Berrettini vince il match d’esordio nell’ATP di Vienna: il tennista italiano supera Kyle Edmund in rimonta al terzo set

Servono due ore e 6 minuti a Metteo Berrettini per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale dell’ATP di Vienna. Il tennista italiano, che attualmente occupa la posizione numero 11 nel ranking mondiale maschile, ha superato in rimonta il britannico Kyle Edmund (numero 75 ATP), con il punteggio di 3-6/ 6-3 / 6-4. Agli ottavi di finale Berrettini affronterà il vincitore del match fra Dimitrov e Dzumhur.

