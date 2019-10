ATP Tokyo – Soeda lotta e fa soffrire Djokovic, ma il n°1 al mondo vince in due set

Novak Djokovic accede ai quarti di finale dell’ATP di Tokyo: il tennista serbo soffre contro Soeda ma avanza in due set

Davanti al pubblico di casa Go Soeda non voleva fare brutta figura, anche se è solo 133° al mondo e di fronte aveva Novak Djokovic, il primo nome nel ranking ATP. Il tennista giapponese, incitato dal pubblico di Tokyo, ha perso 6-3 il primo set, dando però fondo a tutte le energie rimaste nel secondo periodo di gioco. Dopo 54 minuti di battaglia, Soeda si è dovuto arrendere al maggior talento di Djokovic che grazie al 7-5 conclusivo ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo.

