ATP Tokyo – Esordio easy per Djokovic: Popyrin liquidato in due set

Esordio vincente per Novak Djokovic nell’ATP di Tokyo: il tennista serbo liquidata l’australiano Popyrin in due set

Novak Djokovic torna in campo dopo l’infortunio alla spalla che lo ha costretto al ritiro agli US Open e ad un riposo forzato nelle ultime settimane. L’esordio del tennista serbo, numero 1 del ranking mondiale maschile, è vincente e convincente. Djokovic si sbarazza di Alexei Popyrin, numero 94 al mondo, in 1 ora e 25 minuti vincendo i due set necessari al passaggio del turno con il punteggio di 6-4 / 6-2.

