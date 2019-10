ATP Tokyo – Djokovic asfalta Millman in finale, il serbo si prende il titolo numero 76 in carriera

Il tennista serbo non lascia scampo a Millman in finale a Tokyo, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-2 e vincendo così il quarto titolo in stagione

Novak Djokovic vince il torneo ATP di Tokyo, schiantando in finale l’australiano John Millman, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del numero uno del mondo. Per il serbo è il titolo numero 76 in carriera, il quarto in questa stagione dopo Australian Open, Wimbledon e Madrid.

Superati abbondantemente i problemi fisici alla spalla, Nole rientra alla grande in campo dominando il torneo giapponese, senza lasciare per strada nessun set e cedendo il servizio solo due volte. A senso unico la finale con Millman, vinta con il risultato di 6-3 6-2 dopo un’ora e dieci minuti di gioco.

