ATP Tokyo – Djokovic in scioltezza: al serbo bastano 51 minuti per staccare il pass per la semifinale

Djokovic stacca il pass per le semifinali del torneo ATP di Tokyo: Pouille asfaltato in due set

E’ un Novak Djokovic mostruoso quello sceso in campo questa mattina in Giappone per i quarti di finale del torneo ATP di Tokyo: il numero 1 al mondo ha asfaltato in soli 51 minunti il francese Pouille col punteggio di 6-1, 6-2. Il serbo vola quindi in semifinale dove affronterà il vincitore del match tra Goffin e Chung.

