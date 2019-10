ATP Tokyo – Djokovic non lascia scampo a Goffin, il serbo stacca agevolmente il pass per la finale

Il tennista serbo supera in due set il proprio avversario francese, imponendosi con il risultato di 6-3, 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco

Novak Djokovic stacca il pass per la finale del ‘Rakuten Japan Open Tennis Championships‘, torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Tokyo. Il tennista serbo non lascia scampo in semifinale a David Goffin, asfaltandolo con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e mezza di partita, rimasta saldamente in mano al numero 1 del mondo dal primo all’ultimo punto. Nell’ultimo atto del torneo giapponese, Djokovic se la vedrà con l’australiano John Millman, che ha battuto l’americano Opelka con il risultato di 6-3, 7-6 (4).

