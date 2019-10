ATP Stoccolma – Fognini non c’è: Tipsarevic asfalta l’azzurro in due set

Pesante sconfitta per Fognini agli ottavi del torneo ATP di Stoccolma: ai quarti ci va Tipsarevic

Un match sotto tono, quello di oggi al torneo ATP di Stoccolma per Fabio Fognini: il tennista azzurro è stato eliminato all’esordio dal torneo dotato di un montepremi di 635.750 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Kungliga Tennishallen nella capitale della Svezia. Terzo italiano eliminato della giornata a Stoccolma: Fognini ha ceduto al serbo Tipsarevic dopo appena un’ora e 3 minuti di gioco con un amaro 6-1. Una sconfitta pesante per l’azzurro numero 12 al mondo che ha dovuto fare i conti con uno stato di forma non splendido, che lo ha messo in difficoltà durante tutta la partita.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE