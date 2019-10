ATP Shanghai – Zverev schianta Rublev e accede quarti, il tedesco lascia solo le briciole al russo

Il tennista tedesco accede in scioltezza ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, stendendo Rublev con il risultato di 6-0, 7-6

Alexander Zverev è l’ultimo tennista ad accedere ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il tedesco schianta in due set il russo Rublev, superandolo con il punteggio di 6-0, 7-6. Un match dominato in lungo e in largo dal numero 6 del mondo, che parte benissimo nel primo set, per poi chiudere i conti nella seconda frazione dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Definite quindi le sfide dei quarti di finale, con Zverev che affronterà Roger Federer.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE