ATP Shanghai – Uragano Thiem su Basilashvili, l’austriaco sfiderà Berrettini nei quarti di finale

Il tennista austriaco si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, dove affronterà Matteo Berrettini

Tutto semplice per Dominic Thiem, che accede in scioltezza ai quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters“, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese.

L’austriaco lascia solo le briciole a Basilashvili, asfaltandolo con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Il numero 5 del ranking ATP stacca dunque il pass per il turno successivo, dove affronterà Matteo Berrettini, che in mattinata ha steso in due set lo spagnolo Bautista-Agut.

