ATP Shanghai – Stoico Murray, ma Fognini è un gladiatore: l’azzurro trionfa al tie-break del terzo set

Fabio Fognini supera Andy Murray ai sedicesimi dell’ATP di Shanghai: lo scozzese lotta per oltre 3 ore, ma Fognini la spunta al tie-break del terzo set

L’ultima volta si erano affrontati a Wimbledon 2017, prima che la carriera di Andy Murray diventasse incerta a tal punto di essere appesa ad un filo sottile per diversi mesi, 2 anni dopo tornano l’uno di fronte all’altro: Murray e Fognini regalano spettacolo sul cemento di Shanghai. Due anni fa vinse lo scozzese, quest’oggi il successo è dell’italiano. Murray lotta per 3 ore e 11 minuti di gioco ma si arrende al tie-break del terzo set (7-4 / 2-6 / 7-2) contro un Fognini mentalmente e fisicamente in grande spolvero.

