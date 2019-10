ATP Shanghai – Medvedev va veloce: Norrie liquidato in meno di 1 ora

Daniil Medvedev supera agilmente i sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista russo liquida Cameron Norrie in meno di un’ora

Esordio più che positivo per Daniil Medvedev nell’ATP di Shanghai. Il tennista russo, numero 4 del mondo e terza testa di serie del torneo asiatico, ha avuto bisogno di appena 55 minuti per liquidare Cameron Norrie e accedere agli ottavi. Medvedev, che in stagione è stato finalista perdente degli US Open, si conferma a suo agio sul cemento superando Norrie con il punteggio di 6-3 / 6-1.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE