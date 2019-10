ATP Shanghai – Matteo Berrettini ai quarti: vittoria da urlo contro Bautista Agut

Matteo Berrettini accede ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista italiano supera Bautista Agut in due set

Matteo Berrettini continua a regalare spettacolo in un 2019 da urlo. Il tennista italiano, secondo azzurro in top 100 dietro Fognini, nonché attuale numero 13 del ranking ATP, ha staccato il pass per valevole per i quarti di finale dell’ATP di Shanghai. Dopo 1 ora 57 minuti di match intenso e combattuto, Berrettini si è imposto su Roberto Bautista Agut, numero 10 al mondo, con il punteggio di 6-7 (5-7) / 4-6, aggiudicandosi un duro tie-break nel primo set e rimontando, sotto di un break, nel secondo periodo di gioco. Ai quarti di finale Berrettini affronterà il vincitore del match fra Basilashvili e Thiem.

