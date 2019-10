ATP Shanghai – Matteo Berrettini agli ottavi: l’azzurro liquida Garin in due set

Matteo Berrettini avanza agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista italiano supera Christian Garin in due set

Dopo l’esordio vincente contro Struff, Matteo Berrettini avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano, attuale numero 13 al mondo, nonché secondo italiano in classifica dietro Fognini e 11ª testa di serie del torneo asiatico, è stato autore di un’ottima prova contro il cileno Christian Garin. Berrettini si è imposto in 1 ora e 12 minuti, vincendo il match in due set con il punteggio di 6-3 / 6-3.

