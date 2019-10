ATP Shanghai – Forfait di Nadal: il maiorchino costretto a saltare il Masters 1000

Nadal salta il Masters 1000 di Shanghai: il maiorchino costretto a dichiarare forfait per il secondo anno consecutivo

Rafa Nadal è costretto, per il secondo anno consecutivo, a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Dopo il ritiro dalla Laver Cup per un problema alla mano sinistra, il maiorchino salterà anche il torneo di Shanghai. Secondo la stampa spagnola, Nadal avrebbe giocato nella prima giornata della Laver Cup con delle infiltrazioni a causa di un’infiammazione e solo dopo essersi reso conto di non farcela avrebbe alzato bandiera bianca. Nadal dovrebbe tornare in campo il 28 ottobre a Parigi-Bercy ed intanto potrà focalizzarsi sui preparativi del suo matrimonio in programma a Maiorca il 19.

