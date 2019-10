ATP Shanghai – Fognini super: staccato il pass per i quarti, Khachanov eliminato in due set

Fognini vola ai quarti di finale del torneo ATP di Shanghai: Khachanov ko in due set

E’ un ottimo Fognini quello sceso in campo finora al torneo ATP di Shanghai: il ligure ha staccato il pass per i quarti di finale del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il numero 12 del ranking ATP ha eliminato oggi in due set, dopo un’ora e 48 minuti di gioco il russo Khachanov col punteggio di 6-3, 7-5, assicurandosi un posto ai quarti di finale, dove affronteràil vincitore della sfida tra Medvedev e Pospisil.

