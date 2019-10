ATP Shanghai – Fognini ko ai quarti di finale: decisivo il tie-break del secondo set contro Medvedev

Fabio Fognini sconfitto ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro sconfitto in due set da Daniil Medvedev

Disco rosso per Fabio Fognini ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro, numero 12 del ranking mondiale maschile, nonché decima testa di serie del torneo asiatico, è stato sconfitto in 1 ora e 28 minuti dal russo Daniil Medvedev. Il russo, numero 4 al mondo, si è imposto con il punteggio di 6-3 / 7-6 (7-4). Medvedev ha raggiunto la sua quarta semifinale quest’anno dopo Monte Carlo, Montreal e Cincinnati. Domani affronterà il vincente tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Medvedev ha raggiunto le finali degli ultimi cinque tornei a cui ha partecipato, tra cui gli US Open, e ne ha vinti due a Cincinnati (il suo primo titolo da Master 1000) e San Pietroburgo.

