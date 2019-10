ATP Shanghai – Partenza super per Fabio Fognini, asfaltato Querrey in due set all’esordio

Il tennista italiano non lascia scampo al suo avversario nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai, imponendosi con il risultato di 6-4, 6-2

Fabio Fognini comincia con il piede giusto il Rolex Shanghai Masters, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. L’azzurro, testa di serie numero 10, porta a casa un’importante vittoria nel primo turno contro lo statunitense Sam Querrey. Partenza lanciata del tennista ligure, che supera il proprio avversario con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo poco più di un’ora di gioco, dominando in lungo e in largo l’incontro. Prestazione davvero convincente di Fognini, che stacca così agevolmente il pass per il secondo turno del torneo dove affronterà il vincente del match tra Murray e Londero.

