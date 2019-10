ATP Shanghai – Esordio vincente per Berrettini: Struff asfaltato in due set

Berrettini super all’esordio nel torneo ATP di Shanghai: il tedesco Struff eliminato in appena un’ora di gioco

Buona la prima per Matteo Berrettini al torneo ‘Shangai Masters’, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7 milioni e mezzo di dollari, che si disputa sui campi in cemento della metropoli cinese. Il tennista italiano, numero 13 del ranking ATP ha asfaltato in appena un’ora di gioco il tedesco Struff, col punteggio di 6-2, 6-1. Berrettini non ha lasciato scampo al suo avversario, staccando così il pass per il secondo turno del torneo cinese, nel quale sfiderà Garin.

