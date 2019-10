ATP Pechino – Quarti di finale in tasca per Zverev, il tedesco non dà scampo ad Auger-Aliassime

Il canadese non riesce a contrastare il proprio avversaria, venendo spazzato via dal tedesco con il risultato di 6-3, 6-1

Alexander Zverev stacca senza patemi il pass per i quarti di finale nel “China Open“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory).

Il tedesco annienta in scioltezza il canadese Auger-Aliassime, superandolo con il punteggio di 6-3, 6-1 dopo un’ora e tre minuti di gioco. Una partita a senso unico dominata in lungo e in largo dal numero 6 del ranking ATP, che nei quarti se la vedrà con lo statunitense Querrey.

