ATP Pechino – Tsitsipas è il secondo finalista: Zverev ko in due set

Tsitsipas raggiunge Thiem in finale al torneo ATP di Pechino: Zverv piegato in due set

E’ Tsitsipas il secondo finalista del torneo ATP di Pechino: il tennista greco ha regolato in semifinale oggi il tedesco Zverev raggiungendo Thiem per a sfida per il titolo. Tsitsipas si è imposto sul suo avversario in due set nella semifinale di oggi del “China Open”, torneo Atp 500, con 3.515.225 dollari di montepremi, in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina: il match è terminato dopo un’ora e 52 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4.

