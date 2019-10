ATP Pechino – Tsitsipas di rimonta: Lajovic sconfitto al terzo set

Stefanos Tsitsipas costretto a rimontare Dusan Lajovic all’esordio nell’ATP di Pechino: il tennista greco passa il turno al terzo set

Neanche il tempo di iniziare che Stefanos Tsitsipas è subito costretto a dare fondo a tutte le sue energie per non abbandonare l’ATP di Tokyo all’esordio. Il tennista greco, numero 7 del ranking mondiale maschile, ha perso 6-4 il primo set contro Lajovic, dovendo impegnarsi duramente per rimontare lo svantaggio. Rimonta completate nei due set successivi conclusi con il punteggio di 3-6 / 4-6.

