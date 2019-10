ATP Pechino – Troppo Tsitsipas per Isner, il greco stacca agevolmente il pass per la semifinale

Il tennista greco si impone in due set contro il proprio avversario americano, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-6, 6-3

Stefanos Tsitsipas stacca il pass per la semifinale del “China Open“, Atp 500 da 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Il greco vince in scioltezza al cospetto di John Isner, rimasto in partita solo nel primo set prima di cedere al proprio avversario con il risultato di 7-6, 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di partita. In semifinale, il numero 7 del ranking ATP se la vedrà con il vincitore che scaturirà dal match tra Sam Querrey e Alexander Zverev, in programma nel primo pomeriggio italiano.

