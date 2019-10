ATP Pechino – Thiem in rimonta: Khachanov si arrende in semifinale

Thiem trionfa in rimonta contro Khachanov: l’austriaco è il primo finalista del torneo ATP di Pechino

E’ Dominic Thiem il primo finalista del torneo ATP di Pechino: il tennista austriaco ha superato oggi le semifinali del China Open Atp 500, torneo che si disputa sui campi in cemento di Pechino, battendo in rimonta Kachanov. Thiem, numero 5 del ranking ATP, ha trionfato dopo due ore e 41 minuti di gioco, col punteggio di 2-6, 7-6 (5), 7-5 e adesso attende di sapere chi tra Zverev e Tsitsipas sarà il suo rivale in finale.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE