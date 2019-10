ATP Pechino – Bautista Agut si ferma all’esordio: lo spagnolo costretto al ritiro

Bautista Agut costretto al ritiro durante il secondo set del primo turno del torneo ATP di Pechino: Querrey vola agli ottavi

Niente da fare per Bautista Agut al primo turno del torneo ATP di Pechino: il tennista spagnolo, numero 10 al mondo, è stato costretto al ritiro durante il match d’esordio. Bautista ha alzato bandiera bianca mentre si trovava sotto di un set a zero, ed in netto svantaggio nel secondo set. Lo spagnolo si è arreso dopo un’ora e 28 minuti di gioco, contro Querrey, sul 6-7,1-4. Lo statunitense ringrazie e si prepara agli ottavi di finale, dove dovrà fare i conti con Schwartzman.

