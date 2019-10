ATP Pechino – Murray non molla: vittoria al terzo set nel derby britannico contro Cameron Norrie

Andy Murray si aggiudica il derby britannico degli ottavi di finale dell’ATP di Pechino contro Cameron Norrie: il tennista scozzese trionfa al terzo set

Dopo la vittoria sudata contro Matteo Berrettini all’esordio nell’ATP di Pechino, Andy Murray resta in campo per quasi 3 ore contro il connazionale Cameron Norrie. Per il tennista scozzese arriva una seconda vittoria importante, che mette a dura prova la resistenza fisica ma che allo stesso tempo fa morale. Murray si impone sul numero 69 al mondo in tre set, vinti con il punteggio di 6-7 (6-8) / 7-6 (7-4) / 1-6.

