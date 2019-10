ATP Pechino – Karen Khachanov ai quarti di finale: serve un doppio tie-break per piegare Chardy

Karen Khachanov accede ai quarti di finale dell’ATP di Pechino: il tennista russo batte Jeremy Chardy dopo due tie-break

Karen Khachanov stacca il pass valevole per gli ottavi di finale di Pechino. Il tennista numero 9 del ranking mondiale maschile, testa di serie numero 4 del torneo asiatico, si è imposto su Jeremy Chardy (numero 72 ATP) dopo 1 ora e 43 minuti di match combattuto e dall’esito sempre incerto. Sono serviti infatti due tie-break a Khachanov per risolvere l’incontro, aggiudicandosi i due set valevoli per il passaggio del turno con il punteggio di 7-0 / 7-5.

