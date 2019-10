ATP Pechino – Fognini non si arrende! Negata la rimonta di Kukushkin: l’azzurro trionfa al tie-break del 3° set

Esordio complicato ma vincente per Fabio Fognini nei sedicesimi di Pechino: il tennista azzurro supera al terzo set Mikhail Kukushkin

Servono 2 ore e 31 minuti a Fabio Fognini per uscire vincitore da un esordio complicato in quel di Pechino. Il tennista italiano, numero 12 del ranking mondiale maschile e testa di serie numero 6 del torneo asiatico, ha superato in 3 set il kazako Mikhail Kukushkin resistendo al suo tentativo di rimonta, vanificato grazie al tie-break del terzo set vinto 6-7 (6-8).

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE