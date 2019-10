ATP Pechino – Fognini ribaltato dal russo Khachanov, l’azzurro fallisce l’accesso in semifinale

Il tennista ligure parte bene al cospetto del russo vincendo il primo set, prima di cedere di schianto e regalare il successo al proprio avversario

Fabio Fognini esce di scena nei quarti di finale del “China Open“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina (combined con un Wta Premiere Mandatory).

Niente da fare per il tennista azzurro al cospetto di Karen Khachanov, che si impone in rimonta con il risultato di 3-6, 6-3, 6-1 dopo un’ora e quarantotto minuti di battaglia. Partenza sprint per l’italiano, che si porta in vantaggio prima di cedere di schianto al numero 9 della classifica ATP, che in semifinale se la vedrà con il vincente del match tra Dominic Thiem e Andy Murray.

