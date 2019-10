ATP Parigi-Bercy – Nadal non lascia scampo a Wawrinka: doppio 4-6 e quarti di finale

Rafa Nadal accede ai quarti di finale dell’ATP di Parigi-Bercy: il tennista spagnolo supera Wawrinka con un doppio 4-6

Dopo 1 ora e 28 minuti di gioco Rafa Nadal stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Il tennista spagnolo, attuale numero 2 al mondo, supera Stan Wawrinka (numero 16 ATP) in due set conclusi in 44 minuti ciascuno con il punteggio di 4-6 / 4-6.

