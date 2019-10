ATP Parigi-Bercy: tutto facile per Zverev, Verdasco ko in meno di un’ora

Zverev asfalta Verdasco in due set: il tedesco vola agli ottavi del torneo ATP di Parigi-Bercy

E’ un Alexander Zverev super quello che è sceso in campo questa sera per i sedicesimi del torneo ATP di Parigi-Bercy: il tennista tedesco, numero 6 del ranking mondiale, ha asfaltato in meno di un’ora il suo rivale spagnolo Verdasco, staccando dunque il pass per gli ottavi di finale. Zverev ha trionfato dopo 57 minuti di gioco col punteggio di 6-1, 6-3 e al prossimo turno sfiderà il vincitore del match tra Shapovalov e Fognini.

