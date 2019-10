ATP Parigi-Bercy, Tsitsipas vola agli ottavi: Fritz ko in due set

Tsitsipas elimina Fritz in due set al torneo ATP di Parigi-Bercy: il greco agli ottavi di finale

Sorride il greco Stefanos Tsitsipas al “Rolex Paris Masters”, ultimo Masters 1000 dell’anno dotato di un montepremi di 5.207.405 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la “regular season” del circuito Atp. Il numero 7 del ranking Mondiale ha sconfitto oggi in due set il rivale americano Fritz, in un’ora e 16 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-3, staccando così il pass per gli ottavi di finale.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE