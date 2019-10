ATP Parigi-Bercy, Fognini è una furia in campo: racchetta disintegrata dalla rabbia [VIDEO]

Fognini infuriato in campo al torneo ATP di Parigi-Bercy: racchetta distrutta

E’ in corso in terra francese la sfida tra Shapovalov e Fognini, valida per i sedicesimi di finale del torneo ATP di Parigi-Bercy. Il tennista italiano, dopo un primo set ben giocato, e concluso col punteggio di 3-6 a suo favore, ha subito la reazione del rivale canadese, perdendo il secondo set.

Non sono mancati momenti i soliti momenti di stizza e rabbia del Fogna: Fabio, ha infatti scaraventato violentemente la sua racchetta a terra per ben due volte, fino a distruggerla, rompendola in due pezzi.

