ATP Parigi-Bercy – Federer non ci sarà: annunciato il forfait, Seppi al posto dello svizzero

Federer pensa solo alle ATP Finals: annunciato il forfait al torneo ATP di Parigi-Bercy

Reduce dalla vittoria del torneo di casa, l’ATP di Basilea, Roger Federer ha deciso di saltare l’appuntamento di Parigi-Bercy. Il tennista svizzero rinuncia dunque al torneo ATP Masters 1000 francese per riposarsi in vista della ATP Finals, in programma a Londra a partire dal 10 novembre.

“Devo risparmiarmi perché voglio giocare il più a lungo possibile nell’Atp Tour. Mi dispiace per i miei tifosi francesi che vedrò l’anno prossimo al Roland Garros“, ha fatto sapere Federer. Al posto dello svizzero entra in tabellone Andreas Seppi.

