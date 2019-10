ATP Mosca – Seppi super, splendida vittoria in rimonta: l’azzurro ai quarti

Seppi avanza a Mosca: l’azzurro trionfa in rimonta contro Carballes Baena e vola ai quarti di finale

Ottima partita di Andreas Seppi oggi in Russia: il tennista italiano, numero 72 del ranking mondiale, ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Mosca. Seppi ha trionfato oggi in rimonta, eliminando agli ottavi lo spagnolo Roberto Carballes Baena in tre set: il match è terinato col punteggio di 5-7, 6-1, 6-3 dopo due ore e 15 minuti di gioco. Adesso Seppi ai quarti affronterà il vincitore del match tra Kohlschreiber e Khachanov.

