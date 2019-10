ATP Mosca – Seppi show! L’azzurro in semifinale, Khachanov ko in 3 set

Splendida prova di Andreas Seppi ai quarti di finale del torneo ATP di Mosca: l’azzurro in semifinale

E’ un sorriso speciale, quello sul volto di Andreas Seppi oggi pomeriggio: l’azzurro ha staccato il pass per le semifinali del torneo ATP di Mosca, e lo ha fatto contro un avversario tosto. Seppi ha eliminato, infatti, in rimonta, il russo Khachanov, numero 8 del ranking Mondiale. L’azzurro ha trionfato dopo due ore e 11 minuti col punteggio di 3-6, 6-3, 6-3 e in semifinale farà i conti con Mannarino.

