ATP Cup – Roger Federer dà forfait per ‘motivi familiari’: Svizzera squalificata

Gli organizzatori dell’ATP Cup hanno annunciato il forfait di Roger Federer dalla prima edizione del nuovo torneo: Svizzera squalificata

La prima edizione della ATP Cup perde uno dei suoi principali protagonisti. Tramite un tweet gli organizzatori del torneo hanno reso noto che, a causa di ‘motivi familiari’, Roger Federer non prenderà parte al neonato torneo che si terrà in Australia dal 3 al 12 gennaio 2020. Federer, che ha già rinunciato al torneo di Parigi-Bercy, ha scelto di voler passare più tempo con la sua famiglia: il suo forfait, unito ad un’altra assenza importante come quella di Wawrinka, costerà la squalifica alla Svizzera.

“E’ con grande rammarico che mi ritiro dalla prima edizione della Atp Cup – ha scritto Federer sulla sua pagina Facebook – Dopo molte discussioni con la mia famiglia e la mia squadra sul prossimo anno, ho deciso che due settimane in più a casa saranno utili sia per i miei cari che per il mio tennis“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE