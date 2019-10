ATP Charlottesville – Incredibile gesto di Mmoh: lancia la racchetta per la rabbia, giudice di linea colpito e… ‘affondato’ [VIDEO]

Davvero incredibile quanto accaduto ieri al torneo dell’ATP Challenge Tour di Charlottesville. Il tennista Mmoh, furibondo per un punto perso, ha scaraventato a terra con tutta la sua forza la sua racchetta. Fin qui, nulla di troppo strano, un gesto d’ira come tanti altri che si vedono ogni giorno nei campi di tennis: questa volta però, la racchetta ha preso una direzione sbagliata, sbagliatissima, andando a colpire un giudice di linea.

Momenti di paura e apprensione: il giudice di linea è infatti rimasto a terra per diversi minuti ed è stata inevitabile la squalifica di Mmoh.

Strange deja vu in Charlottesville today, where Michael Mmoh is DQ’d for throwing racket and hitting line judge.

His opponent, Darian King, was DQ’d for a similar act on this *same court* a few years ago.

Can’t see anything but the huge windup and King’s shocked face. pic.twitter.com/8iymdZjo5O

