ATP Basilea – Wawrinka accede agli ottavi: Cuevas sconfitto in due set

Stan Wawrinka accede agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea: il tennista svizzero supera Pablo Cuevas in due set

Basilea sarà anche tutta per Federer, ma c’è anche un altro tennista svizzero pronto a dire la sua davanti al pubblico di casa. Stan Wawrinka ci tiene a far bene in patria ed esordisce sul cemento svizzero con un successo convincente. ‘Stanimal’, numero 17 del mondo, ha superato in 1 ora e 8 minuti l’uruguagio Pablo Cuevas con il punteggio di 3-6 / 4-7. Agli ottavi Wawrinka affronterà Tiafoe.

