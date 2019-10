ATP Basilea – Opelka sorprende Bautista Agut, l’americano stacca il pass per la semifinale

Niente da fare per lo spagnolo numero 10 del mondo al cospetto del gigante americano, che si impone in tre set e vola in semifinale

Reilly Opelka è il secondo semifinalista degli “Swiss Indoors”, torneo Atp 500 da 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. L’americano supera in tre set Roberto Bautista-Agut, staccando così il pass per il penultimo atto del torneo, dove affronterà il vincente del match tra De Minaur e Struff.

Il gigante statunitense si impone in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 chiudendo la contesa dopo un’ora e mezza di gioco. Una buona notizia anche per Matteo Berrettini che, proprio con Bautista, si gioca un posto nelle Finals di Londra.

