ATP Basilea – Roger Federer asfalta Albot, lo svizzero lascia solo tre game al proprio avversario

Lo svizzero fa il bello e il cattivo tempo contro il proprio avversario moldavo, liquidandolo con il risultato di 6-0, 6-3

Roger Federer si qualifica per i quarti di finale degli “Swiss Indoors“, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.082.655 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Tutto semplice per il tennista padrone di casa, che liquida in due semplici set il moldavo Albot, steso con il punteggio di 6-0, 6-3 dopo appena un’ora e quattro minuti. Poco più di un semplice allenamento per il numero 3 del mondo, che nel prossimo turno affronterà il vincente del match tra il connazionale Wawrinka e Tiafoe.

