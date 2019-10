ATP Basilea – Buona la prima per Federer: Gojowczyk eliminato in meno di un’ora

Federer trionfa all’esordio nel torneo ATP di Basilea: il tedesco Gojowczyk eliminato in due set

E’ tornato in campo davanti al suo pubblico, Roger Federer, ottenendo subito una splendida vittoria. Il numero 3 al mondo ha esordito oggi al torneo ATP di Basilea, in corso sui campi in cemento della città svizzera, mandando al tappeto in meno di un’ora il tedesco Gojowczyk: a Federer sono bastati 54 minuti per aggiudicarsi il match, col punteggio di 6-2, 6-1, staccando così il pass per gli ottavi di finale, dove farà i conti col vincitore della sfida tra Albot e Lajovic.

