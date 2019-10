ATP Anversa – Wawrinka in finale: il giovane azzurro Jannik Sinner si arrende in due set

Stan Wawrinka accede alla finale dell’ATP di Anversa: il tennista svizzero supera l’italiano Jannik Sinner in due set

Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP di Anversa si conclude in semifinale. Il giovane tennista azzurro, dopo una splendida settimana, è stato sconfitto da Stan Wawrinka, ex campione di Australian Open, Roland Garros e US Open. Sinner, attuale numero 119 del mondo, è stato battuto in 1 ora e 6 minuti con il punteggio di 3-6 / 2-6.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE