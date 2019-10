ATP Anversa – Che spettacolo Sinner: il giovane azzurro ai quarti, Monfils ko in due set

Sinner unica gioia italiana: l’azzurro ai quarti di finale del torneo ATP di Anversa, Monfils asfaltato in due set

Se a Stoccolma tre italiani sono stati brutalmente eliminati oggi agli ottavi di finale, nel torneo ATP di Anversa, in Belgio, ci pensa il giovane Sinner a risollevare le sorti azzurre. Il 18enne di San Candido, infatti, ha eliminato oggi, agli ottavi di finale del torneo belga, il francese Monfils, trionfando in appena un’ora e 1 minuto di gioco, col punteggio di 6-3, 6-2. L’azzurro, numero 119 al mondo, stacca dunque il pass per i quarti di finale dove farà i conti con Tiafoe.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE