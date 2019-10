ATP Anversa – Sinner c’è! Prima semifinale ATP in carriera per il giovane azzurro: eliminato anche Tiafoe

Sinner non si ferma più: Tiafoe ko, l’azzurro stacca il pass per la sua prima semifinale ATP in carriera

Jannik Sinner sta regalando spettacolo ed emozioni forti a tutti gli italiani: il giovane azzurro sta facendo uno percorso splendido al torneo ATP di Anversa, dove oggi ha ottenuto l’ennesima vittoria, contro Tiafoe ai quarti di finale, conquistando così la sua prima semifinale ATP in carriera.

Sinner ha trionfato in un’ora e 42 minuti, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 e adesso si prepara ad affrontare il vincente tra Wawrinka e Simon per un posto in finale. Sinner diventa il più giovane italiano a conquistare una semifinale ATP.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE