ATP Antwerp – Esordio amaro per Sonego: Tsonga trionfa in due set

Sonego si ferma al primo turno del torneo ATP di Antwerp: l’azzurro cede a Tsonga in due set

Debutto amaro per Lorenzo Sonego al torneo ATP di Antwerp: il tennista italiano è stato eliminato al primo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città belga. Sonego ha ceduto al francese Tsonga, che ha trionfato in due set, dopo un’ora e 21 minuti di gioco, col punteggio di 3-6, 4-6.

