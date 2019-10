ATP Antwerp – Esordio ok per Murray: Coppejans lotta, ma crolla al tie-break del secondo set

Esordio con vittoria per Andy Murray nell’ATP di Antwerp: il tennista scozzese supera Kimmer Coppejans al tie-break del secondo set

Servono 1 ora e 45 minuti ad Andy Murray per ottenere il pass valevole per il secondo turno dell’ATP di Antwerp. Il tennista scozzese, attuale numero 243 del mondo, poiché al ritorno ad un lungo infortunio all’anca che gli stava per costare la carriera, si è imposto in due set su Kimmer Coppejans (numero 158 ATP) con il punteggio di 6-4 / 7-6 (7-4).

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE