Atletica, la Cina si prepara ad ospitare i Giochi Mondiali Militari: undici gli azzurri convocati

La rassegna iridata militare vedrà impegnati alcuni azzurri che si sono ben comportati ai Mondiali di Doha

Un altro appuntamento mondiale nella lunga stagione 2019. Saranno undici gli azzurri in gara ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan, in Cina, che per l’atletica vanno in scena tra il 22 e il 27 ottobre. La settima edizione dell’evento organizzato dal CISM, il Consiglio Internazionale dello Sport Militare, vedrà la presenza di alcuni azzurri che si sono ben comportati ai Mondiali di Doha, a partire dalle staffettiste della 4×100 settime classificate in Qatar, Gloria Hooper (Carabinieri), Anna Bongiorni (Carabinieri) e Irene Siragusa (Esercito), capaci del record italiano di 42.90 in batteria.

Le tre sprinter gareggeranno di nuovo con la staffetta, il cui quartetto sarà completato da Jessica Paoletta (Esercito), ma saranno impegnate anche nella prova individuale: Bongiorni e Paoletta nei 100 metri, Siragusa e Hooper nei 200. Dal Qatar alla Cina, rassegna iridata anche per i neoprimatisti italiani della 4×100 Federico Cattaneo e Davide Manenti, entrambi dell’Aeronautica, primo e terzo frazionista della staffetta azzurra che a Doha ha portato il limite nazionale a 38.11 e ha sfiorato la finale. La 4×100 di Wuhan schiererà anche Andrew Howe (Aeronautica) e il quattrocentista sesto al mondo con la 4×400 Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), per l’occasione inserito nel quartetto veloce. Anche per loro, oltre che in staffetta, c’è spazio nella prova individuale: Cattaneo nei 100, Manenti e Howe nei 200, Aceti nei 400.

Giro di pista per Marta Milani (Esercito), bronzo con la 4×400 agli Euroindoor di Glasgow in marzo. Due azzurri nei salti: triplo per la terza classificata degli Europei a squadre di Bydgoszcz con 14,18 Ottavia Cestonaro (Carabinieri), lungo per il tricolore indoor Kevin Ojiaku (Fiamme Gialle).

